Oggi, lunedì 12 febbraio 2024, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni condivise sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Ida Platano ha portato in esterna Sergio, con la tronista che è andata nell’ospedale dove la zia del corteggiatore è ricoverata. Ida è uscita anche con Pierpaolo e la loro è stata un’esterna molto positiva. Non si è parlato di Mario in questa registrazione. Inoltre, la tronista ha conosciuto due nuovi corteggiatori e ha deciso di tenerli.

Brando, invece, ha portato in esterna sia Beatriz che Raffaella e, in entrambe le esterne, è scattato il bacio. In studio, non c’è stata alcuna discussione tra loro. Il tronista non ha ancora comunicato la data della scelta.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Orfeo ha deciso di lasciare il programma dopo essere stato criticato duramente da Gianni Sperti.

Diego, ex cavaliere di Ida Platano tornato nel programma due registrazioni fa, invece, è uscito con Asmaa ma la loro frequentazione si è già interrotta perché, da entrambe le parti, non è scattato nulla.

Da segnalare, infine, anche un momento ballo, sulle note dell’ultima canzone di Annalisa, che ha coinvolto Gianni Sperti e i parterre.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

Le puntate si possono rivedere o recuperare su Mediaset Infinity e su Witty Tv.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata più volte, su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40), e su Canale 5, durante la notte.