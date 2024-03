Oggi, lunedì 11 marzo 2024, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni condivise sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Brando e le sue due corteggiatrici, Beatriz e Raffaella, non erano presenti in studio. La scelta di Brando, quindi, dovrebbe avvenire durante la registrazione che si terrà domani, 12 marzo.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma sta conoscendo un nuovo cavaliere. Nonostante abbia dichiarato di non essere molto presa, Gemma vuole continuare a conoscerlo e il cavaliere si è detto disponibile. Tina Cipollari, infastidita dai dubbi di Gemma, l’ha criticata e tra le due ha avuto inizio una discussione come ai vecchi tempi. Anche Gianni Sperti l’ha criticata, prevedendo già che, tra una settimana, Gemma chiuderà questa frequentazione e trovando il suo comportamento poco corretto.

Angelo e Tiziana, invece, continuano a frequentarsi. Angelo ha organizzato una sorpresa per il compleanno di Tiziana, portandole un regalo in studio. Tina Cipollari è intervenuta anche in questo caso, attaccando Tiziana perché non la vede sincera.

Mario, invece, ha interrotto la conoscenza con una ragazza che aveva appena conosciuto e attualmente sta conoscendo altre due ragazze che erano giunte in studio per lui durante le precedenti registrazioni.

