Uomini e Donne, anticipazioni: lunedì 10 marzo 2025, si è svolta una nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi.

Lunedì 10 marzo 2025, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda prossimamente.

Stando alle anticipazioni pubblicate su Lollo Magazine, per quanto riguarda il Trono Classico, Tina Cipollari è uscita nuovamente con Cosimo che ha portato l’opinionista nella sua terra natale, in Puglia, precisamente a Mesagne. Cosimo le ha anche presentato i suoi genitori. Il prossimo viaggio di Tina e Cosimo avrà come meta Madrid e il corteggiatore ha promesso all’opinionista un orologio costoso di una famosa marca…

Gianmarco, invece, è uscito in esterna con Cristina e Nadia. Tra il tronista e Cristina, c’è stata notevole attrazione fisica durante l’uscita. In studio, Nadia ha criticato Cristina per il suo modo di corteggiare. Francesca, invece, che aveva lasciato lo studio durante la scorsa registrazione, ha manifestato il desiderio di avere un chiarimento con Gianmarco. Quest’ultimo ha ribadito che non intende correre dietro a nessuna corteggiatrice.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Sabrina e Giuseppe hanno avuto un lungo confronto. Sabrina ha dichiarato di aver bloccato Giuseppe, impedendogli di comunicare con lei, mentre quest’ultimo è uscito con altre due Dame.

Gemma, invece, è uscita nuovamente con Orlando. In studio, Tina Cipollari l’ha criticato perché, tra loro, non c’è stato ancora un bacio, accusandolo di non avere un trasporto fisico nei confronti di lei.

Damiano, che sta frequentando Morena, invece, è uscito anche con Gloria e, tra i due, è scoccato il bacio. Morena, durante il confronto al centro studio, è tornata al suo posto.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20 e sempre su Canale 5 durante la notte.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.