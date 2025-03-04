Martedì 4 marzo 2025, si è svolta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi.

Martedì 4 marzo 2025, si è svolta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda prossimamente.

Stando alle anticipazioni pubblicate su Lollo Magazine, per quanto riguarda il Trono Classico, Tina Cipollari ha portato nuovamente Cosimo in esterna. Il suo corteggiatore l’ha invitata da lui, in Puglia. In studio, invece, i due si sono scatenati sulle note di Cuoricini dei Coma_Cose…

Gianmarco, invece, dopo il bacio con Francesca, ha deciso di non portarla in esterna e quest’ultima, in studio, ha avuto qualcosa da dirgli. Dopo la discussione, la corteggiatrice ha lasciato lo studio e lui non l’ha seguita. Gianmarco era arrabbiato con lei perché, in questa settimana, non ha chiesto di lui alla redazione neanche una volta. Gianmarco è uscito in esterna con Cristina e con Nadia. Con Cristina, Gianmarco ha chiarito alcune incomprensioni in camerino e i due si sono abbracciati; riguardo Nadia, invece, il tronista la vede distante e non così interessata a lui.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma è uscita insieme ad Orlando. Un’altra Dama del parterre, però, ha portato un caffè a Orlando direttamente nel suo camerino e questo gesto ha scatenato diverse discussioni in studio.

Si è svolta un’altra sfilata, con protagoniste le Dame. La sfilata è stata vinta da Sabrina.

Gianni Sperti, invece, ha nuovamente “sfidato” Giuseppe in una gara di ballo. Ospite in studio Alessia Pecchia, una delle allieve della scuola di Amici 24.

Da segnalare, l’assenza di Giulia e un nuovo gavettone di Tina a Gemma…

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20 e sempre su Canale 5 durante la notte.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.