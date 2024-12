Oggi, martedì 10 dicembre 2024, si è svolta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, per quanto riguarda il Trono Classico, Ciro, corteggiatore di Martina, ha deciso di lasciare il programma. Durante la registrazione, è stato trasmesso un RVM nel quale vedremo Gianmarco andare nel camerino della tronista per parlarle: tra di loro, è scattato il bacio. L’iniziativa è partita da Gianmarco e la tronista ha ricambiato il bacio. Ciro, dopo aver visto tutto ciò, ha deciso di andarsene.

Francesca, invece, rimasta con un solo corteggiatore, ossia Gianmarco, dopo la registrazione di ieri, ha deciso di non lasciare il trono e ha chiesto alla redazione di far arrivare nuovi corteggiatori. Gianmarco non l’ha presa bene e ha lasciato anche lui la trasmissione.

Michele, invece, è uscito in esterna con Veronica e, in studio, ha eliminato Mary. Il tronista ha deciso di proseguire il suo percorso, fino alla scelta finale, solo con Veronica e Amal.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Diego e Claudia hanno interrotto la loro frequentazione.

Da segnalare, il ritorno di Pinuccia come ospite musicale… Già in passato, Pinuccia, diventata famosa per le sue litigate con Tina Cipollari e per la sua infatuazione nei confronti di Alessandro, aveva presenziato in studio per cantare una canzone.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.