Oggi, lunedì 9 dicembre 2024, si è svolta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, per quanto riguarda il Trono Classico, Francesca è rimasta con un solo corteggiatore. Paolo, infatti, non si è più presentato, avvertendo la produzione del programma. Francesco, invece, presente in studio, nei giorni scorsi non aveva risposto né alle chiamate della produzione, né a quelle della tronista. Francesco ha dichiarato di avere problemi di salute e in studio, durante un ballo e senza microfoni, ha spiegato a Francesca dettagliatamente i motivi del suo comportamento.

Francesca, quindi, se non arriveranno altri corteggiatori, dovrà scegliere Francesco o abbandonare il trono.

Martina, invece, è uscita in esterna con Gianmarco e Ciro. Con Gianmarco, c’è stato un chiarimento, nonostante lui si sia lamentato di alcuni comportamenti di lei definiti infantili, mentre con Ciro, l’uscita è andata bene.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Fabio ha conosciuto una signora giunta in studio per lui e ha deciso di cominciare a frequentarla.

Gloria e Maurizio hanno chiuso definitivamente la loro frequentazione. Lui aveva chiesto un chiarimento dopo la decisione di Gloria di chiudere, chiedendole delle motivazioni. Da ciò, è scaturita una discussione.

Diego, invece, è uscito con Cristina ma quest’ultima ha deciso di non proseguire. Sabrina ha dichiarato che non intende riprendere la frequentazione con lui.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.