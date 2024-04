Anche oggi, lunedì 1* aprile 2024, giorno di Pasquetta, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni condivise sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Mario si è arrabbiato e ha lasciato lo studio. Successivamente, è rientrato, ha chiesto di sedersi al centro studio e ha dichiarato di essere innamorato di Ida.

Il motivo per il quale Mario si è arrabbiato è l’esterna che Ida Platano ha realizzato con Pierpaolo durante la quale la tronista gli ha presentato una sua amica in videochiamata. Mario, quindi, ha lasciato lo studio infuriato, dichiarando di non riuscire a corteggiare una donna che si comporta così. Ida, nel frattempo, ha ballato con Pierpaolo e, successivamente, ha lasciato lo studio per provare a parlare con Mario.

Dopo la dichiarazione d’amore di Mario nei confronti di Ida, Tina Cipollari ha attaccato Mario, accusandolo di non essere sincero. Alla fine, Ida ha ballato anche con Mario che è rimasto in studio fino alla fine.

Daniele, invece, ha portato in esterna due corteggiatrici: Gaia e Valery.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Mario sta continuando a frequentare Milena. Durante la registrazione di oggi, ha anche conosciuto altre due ragazze ma ha deciso di non tenerle.

