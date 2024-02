Uomini e Donne, la puntata di venerdì 9 febbraio 2024 in diretta: cosa succede oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, venerdì 9 febbraio 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Ida Platano e Cristian Forti) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Alessandro Rausa, Cristina Tenuta, Silvio Venturato, Marco Viola, Marco Spagna, Claudia Lenti, Gianluca Totò, Tiziana Riccardi, Alessio Pili Stella, Gabriella La Torre, Alessandro Vicinanza, Asmaa Fares e altri).

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Roberta e Alessandro si sono sentiti.: “Mi ha detto delle cose ma non mi ha smosso niente. Il distacco c’è stato. Mi dispiace. Non lo so se riesco a passare su certe cose” Alessandro: “Io non demordo perché la sento presente”. Roberta ha lasciato il numero ad un cavaliere, Gianluca, collaudatore di macchine di 42 anni. Alessandro è dispiaciuto per la nuova conoscenza di Roberta.

Roberta non crede più ad Alessandro: “Mi merito di essere serena”. Lui, nonostante abbia paura, ad oggi, crede che possa dare le sicurezze che vuole alla donna

Nel trono classico ritorna Ernesto “Volevo rimettermi in gioco. Volevo vedere Mario”. E balla con Aurora. E’ interessato a Barbara (“Ci farei 50 sfumature di grigio”), Asmaa, Tiziana, Jessica e Maura.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 9 febbraio 2024

Barbara chiude la frequentazione con Orfeo dopo l’ultima uscita che non è andata bene. Orfeo ha conosciuto due donne giunte in studio per lui ma non le ha tenute. Ne è scaturita una discussione che ha coinvolto anche Gemma.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione.