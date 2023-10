Nuova puntata oggi, mercoledì 4 ottobre 2023, con ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Manuela Carriero, Cristian Forti e Brando. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Roberta Di Padua, Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Elio Servo, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani. Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani? Scopritelo -e seguite- insieme a noi l’appuntamento con il people show con la nostra diretta a partire dalle 14.45.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nell’ultima puntata, Gemma è uscita con Maurizio ed è felice della frequentazione con l’uomo anche se ci sono stati solo abbracci. La dama li ritiene intensi e intimi e non vuole mettere fretta al cavaliere. Intanto, Manuela ha un forte discussione in studio con Carlo che non si sente abbastanza considerato dalla tronista.

Uomini e Donne, Anticipazioni puntata 4 ottobre

In base alle anticipazioni, Brando è uscito in esterna con Raffaella, causando il nervosismo di Beatrix che avrebbe voluto fare un’esterna con lui. Cristian, invece, è uscito in esterna con Valeria e sta conoscendo anche una ragazza di nome Valentina. Entrambi i tronisti hanno chiesto di poter conoscere altre ragazze. Prossimamente, poi,

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

TvBlog seguirà in diretta la puntata a partire dalle 14:45. Vi aspettiamo