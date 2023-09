Oggi, venerdì 15 settembre 2023, si è tenuta la sesta registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, c’è stata una segnalazione riguardante Carlo, corteggiatore di Manuela. Dopo aver valutato la segnalazione, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno preso le difese del ragazzo. Carlo ha discusso con la tronista, innervosita a causa della segnalazione, ma, alla fine, è arrivato il chiarimento. Manuela sta frequentando tre ragazzi: Carlo, Michele e Damiano.

Brando, invece, è uscito in esterna con Raffaella, causando il nervosismo di Beatrix che avrebbe voluto fare un’esterna con lui. Ricordiamo che Beatrix sta conoscendo entrambi i tronisti e ancora non ha deciso a chi dichiararsi. Cristian, invece, è uscito in esterna con Valeria e sta conoscendo anche una ragazza di nome Valentina. Entrambi i tronisti hanno chiesto di poter conoscere altre ragazze.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma si è baciata con Maurizio, il cavaliere più giovane di lei. Maurizio ha anche dichiarato che, dopo la puntata, avrebbe fatto ritorno a Livorno: Tina Cipollari ha invitato Gemma ad andare via insieme a lui.

Anche Aurora e Marco sono usciti e si sono baciati e hanno anche deciso di non frequentare altre persone in trasmissione, dandosi quindi l'”esclusiva”.

Uomini e Donne: quando va in onda

La nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata questa settimana, lunedì 11 settembre 2023. Il programma va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il dating show è visibile anche in diretta in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5, intorno alle ore 19:50.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate andate in onda e trovare altri contenuti video riguardanti il programma.