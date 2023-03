Nuova puntata di Uomini e Donne martedì 28 marzo 2023 con nuovi sviluppi e racconti dei protagonisti alla ricerca dell’amore. In studio, come sempre, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Luca Daffrè, Nicole Santinelli e Lavinia Mauro. La puntata andrà in onda dalle 14,45 e noi di TvBlog la seguiremo con il nostro consueto liveblogging.

Uomini e Donne, dove eravamo rimasti

La puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì 27 marzo 2023, ha visto la fine della conoscenza tra Gemma e Silvio. La dama ha accettato l’invito dell’uomo a dormire a casa sua, a Novara. Se la serata è iniziata bene – a cena fuori- una volta rientrati in casa, la donna si è sentita a disagio per alcune presunte battute del cavaliere, da lei giudicate troppo volgari e inadatte al contesto. Lo scherzo di mettere dei cuscini al centro del letto ha poi fatto nascere una discussione tra i due che ha portato Gemma a dormire sul divano letto, da sola. Il giorno dopo, al termine della colazione, mentre era sul treno, la donna ha provato a chiamare Silvio ma lui non le hai mai più risposto. E, in centro studio, hanno scelto di interrompere la loro frequentazione. Ma la puntata si è conclusa con l’ingresso di due donne, scese proprio per Silvio…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 28 marzo 2023

L’arrivo di due donne per Silvio porta Tina e Gianni a convincere l’uomo a tenerle per una possibile conoscenza. Quando lui lo fa, scatta una forte discussione con Gemma che scoppierà a piangere. A riportare la dama all’interno dello studio, successivamente, sarà proprio Tina, scatenata sul legame tra i due. L’opinionista non ha mai creduto all’interesse della Galgani per Silvio…

