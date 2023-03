Uomini e Donne ritorna lunedì 27 marzo 2023 con una nuova settimana di aggiornamenti e racconti dei protagonisti alla ricerca dell’amore. In studio, come sempre, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Luca Daffrè, Nicole Santinelli e Lavinia Mauro. La puntata andrà in onda dalle 14,45 e noi di TvBlog la seguiremo con il nostro consueto liveblogging.

Uomini e Donne 2023, dove eravamo rimasti

L’ultima settimana del people show ha visto protagonisti Gemma e Silvio, al centro di alti e bassi legati alla loro frequentazione. Lui ha lamentato poca concretezza del rapporto rispetto da una visione più romantica da parte della dama di Torino. Durante l’ultimo incontro andato in onda, l’uomo ha anche ammesso la sua iniziale intenzione di chiudere la conoscenza proprio perché non riesce a vedere una complicità comune e una direzione simile nel rapporto. Lavinia è arrivata agli ultimi atti prima della scelta mentre Nicole e Luca continuano a fare esterne in vista di un chiarimento maggiore tra i loro corteggiatori…

Uomini e Donne 2023, puntata 27 marzo 2023, anticipazioni

Dalle anticipazioni sull’ultima registrazione, possiamo rivelarvi che il rapporto tra Gemma e Silvio sembra non arrivare ad un punto concreto. Lui si lamenta di troppa freddezza da parte della donna e lei, invece, di un’eccessivo trasporto fisico dall’uomo. In studio scenderanno due donne per conoscerlo e lui le terrà. Per questo motivo, Gemma scoppierà a piangere, attaccata anche da Tina…

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

