Oggi, giovedì 25 gennaio 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Ida Platano, Brando Ephrikian e Cristian Forti) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Alessandro Rausa, Cristina Tenuta, Silvio Venturato, Marco Viola, Marco Spagna, Claudia Lenti, Gianluca Totò, Tiziana Riccardi, Alessio Pili Stella, Gabriella La Torre, Alessandro Vicinanza, Asmaa Fares e altri).

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Cristina ed Alessandro hanno avuto un duro confronto. Il cavaliere, che non si sente valorizzato e corteggiato da Cristina, è rimasto turbato dal ritorno di Roberta. Lui chiude con Cristina, e Roberta sembra non voler tornare ad avvicinarsi al cavalliere: “Inaffidabile. Cambia da un giorno all’altro”.

Ida ha portato in esterna Sergio. Si abbracciano ed il cavaliere le confessa di aver provato un colpo di fulmine. Esterna al cinema per Mario. Dedica a Ida una lettera in cui esterna i propri sentimenti. Le regala una maglia con ‘Mi piaci tu’ sulla loro foto. Mario si è tatuato il nome di Ida sul polso. Le prende la mano e la abbraccia, questo suscita in Ernesto una reazione negativa e prende la decisione di andarsene perché, a suo dire: “Sento un leggero distacco dall’ultima esterna che ho avuto con Ida”

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 25 gennaio 2024

La puntata riprenderà presumibilmente con il trono di Ida, dunque con la decisione di Ernesto che vuole andarsene via. Nel frattempo Claudia è uscita con Daniele. Mentre Sabrina, invece, è uscita con Francesco.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione.