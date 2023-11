Nuova puntata oggi, martedì 21 novembre 2023, con ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Cristian Forti e Brando, dopo l’abbandono di Manuela Carriero. Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani? Scopritelo -e seguite- insieme a noi l’appuntamento con il people show con la nostra diretta a partire dalle 14.45.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda lunedì 20 novembre 2023, Silvio ha chiuso la frequentazione con la dama che aveva iniziato a conoscere e non ha voluto riprendere una frequentazione con Gemma che, intanto, si era riproposta al cavaliere. Per quanto riguarda, invece, il trono classico, Brando ha discusso con Beatriz e Raffaella, prima per le esterne e poi per aver chiesto ad una nuova ragazza di scendere in studio per lui. Entrambe le ragazze discutono con lui e se ne vanno.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 21 novembre 2023

In base alle anticipazioni, Virginia e Valentina, corteggiatrici di Cristian, hanno deciso di eliminarsi e lasciare il programma. Il tronista ha lasciato lo studio per raggiungerle. Nella puntata, poi, si è svolta un’altra sfilata per il parterre femminile. E manca poco anche all’arrivo di Ida come nuova tronista ma questo lo vedremo a partire da mercoledì/giovedì…

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

TvBlog seguirà in diretta la puntata a partire dalle 14:45. Vi aspettiamo