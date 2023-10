Nuova puntata oggi, giovedì 19 ottobre 2023, con ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti.

I tronisti di questa stagione sono Manuela Carriero, Cristian Forti e Brando. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Roberta Di Padua, Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Elio Servo, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata di ieri, nel trono classico Cristian Forti è uscito sia con Valeria che con Valentina. Si è baciato sia con l’una che con l’altra, in studio si scatena la litigata tra di loro. Alla fine Cristian balla con Valentina. Nel trono over Gemma prova a riallacciare con Maurizio chiedendogli di poter ricominciare da capo lasciando da parte il passato. Maurizio non vuole “Non ho intenzione di continuare con Gemma, nemmeno in futuro”. La questione parrebbe essere chiusa qua.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 19 ottobre 2023

Ci sarà ancora spazio per i risvolti (non proprio positivi) tra Gemma e Maurizio. Intanto Alessio dopo una discussione con Claudia, i due proveranno a ricucire il rapporto, ce la faranno? Il trono di Brando, invece, prenderà una svolta improvvisa e a far parlare sarà soprattutto Beatriz, già protagonista delle discussioni delle scorse puntate.

