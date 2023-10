Nuova puntata oggi, mercoledì 18 ottobre 2023, con ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Manuela Carriero, Cristian Forti e Brando. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Roberta Di Padua, Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Elio Servo, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani. Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani? Scopritelo -e seguite- insieme a noi l’appuntamento con il people show con la nostra diretta a partire dalle 14.45.

Uomini e Donne, dove eravamo rimasti

Nella puntata di ‘Uomini e donne’ andata in onda martedì 17 ottobre 2023, abbiamo assistito allo stop della conoscenza fra Gero e Claudia. Infine un chiarimento tra Manuela e Carlo mentre la tronista ha chiesto a Tommaso di scendere per conoscersi.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 18 ottobre 2023

Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Il rapporto tra Gemma e Maurizio sembra arrivato davvero a un punto di non ritorno. Tra la dama e il cavaliere non sembra più possibile continuare il legame nonostante la donna speri in un cambio di direzione da parte del cavaliere. Assisteremo anche alle esterne di Cristian con Virginia e Valentina. In studio, le due corteggiatrici discuteranno fra di loro.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

TvBlog seguirà in diretta la puntata a partire dalle 14:45. Vi aspettiamo