Oggi, giovedì 18 gennaio 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Ida Platano, Brando Ephrikian e Cristian Forti) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Alessandro Rausa, Cristina Tenuta, Silvio Venturato, Marco Viola, Marco Spagna, Claudia Lenti, Gianluca Totò, Tiziana Riccardi, Alessio Pili Stella, Gabriella La Torre, Alessandro Vicinanza, Asmaa Fares e altri).

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Brando e Raffaella sulla neve. Raffaella si augura che Brando chiarisca tutti i propri dubbi prima di scegliere. E poi scatta anche il bacio…

Cristian ha portato un regalo per Valentina, un enorme peluche. Cristian: “Avevo fatto un pensierino anche a Virginia…”. Ma Virginia non c’è… e Cristian non la prende bene. Valentina, però, mette in chiaro che non vuole più vedere Cristian correre dietro Virginia.

Maria De Filippi annuncia il ritorno di Roberta e, in più, torna anche Armando, dopo tante settimane di assenza…

Roberta attacca sia Alessandro (“Non voglio un uomo come lui”) che Cristina (“Sei una donna falsa, ti stai mostrando per quella che sei. Non fare l’amica che non sei”).

Armando accusa Alessandro di essere un personaggio e di essere tornato nel programma dopo aver criticato Ida per la sua decisione di diventare tronista. Anche Roberta è dalla parte di Ida e Armando.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 18 gennaio 2024

Continuano le discussioni tra Armando, Alessandro, Roberta e Cristina. Intanto Ida Platano ha avuto una discussione con Mario perché si sente poco considerata e corteggiata da lui. Mario si è giustificato, affermando di non conoscere bene le regole del programma ma questa scusa non convincerà tutti…

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione.