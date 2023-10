Oggi, lunedì 16 ottobre 2023, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Brando Ephrikian, Cristian Forti e Manuela Carriero) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Roberta Di Padua, Aurora Tropea, Alessandro Rausa, Cristina Tenuta, Silvio Venturato, Maurizio Laudicino, Donatella De Giorgio, Marco Attanasio, Gero Natale, Angelica Margari, Gianluca Totò, Claudia Lenti, Elena Di Brino e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda venerdì pomeriggio, abbiamo visto un tentativo di chiarimento tra Gemma e Maurizio. Il cavaliere, deluso da Gemma perché, secondo lui, l’ha messo in cattiva luce, ha ribadito di non essere pronto per dare a Gemma il tanto agognato bacio. Nonostante ciò, Gemma vuole proseguire con la frequentazione, certa che Maurizio provi qualcosa per lei.

Nel Trono Classico, invece, Manuela ha eliminato Michele dopo una lunga serie di critiche ricevute dal corteggiatore.

Uomini e Donne, puntata 16 ottobre 2023: anticipazioni

Nella puntata di oggi, vedremo l’esterna di Manuela con Carlo. Vedremo anche le esterne di Cristian con Virginia e Valentina. In studio, le due corteggiatrici discuteranno.

Nel Trono Over, invece, Roberta avrà una discussione con Marco.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, va in onda la replica della puntata odierna. La puntata viene replicata anche di notte, su Canale 5.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.