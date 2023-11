Uomini e Donne, la puntata di giovedì 16 novembre in diretta su Tvblog. Ecco cosa succede, minuto per minuto, nel trono Classico e Over.

Nuova puntata oggi, giovedì 16 novembre 2023, con ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti.

I tronisti di questa stagione sono Cristian Forti e Brando in arrivo anche Ida Platano. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Roberta Di Padua, Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Elio Servo, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani.

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani? Scopritelo -e seguite- insieme a noi l’appuntamento con il people show con la nostra diretta a partire dalle 14.45.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

In seguito al chiarimento di Alessio e Claudia, l’uomo ha fatto sapere che un eventuale confronto tra Claudia e il suo ex in studio non gli causerebbe alcun problema. Poi, innervosito dall’atteggiamento della dama e dalla situazione, decide di non ballare con lei. Per Silvio (sempre nel trono over) arriva Alessandra, una signora che si è presentata in trasmissione per lui. Silvio ha deciso di frequentarla. Anche per Aurora c’è un uomo, si chiama Patrizio. Lei lo tiene (frecciate di Tina a parte).

Nel trono classico, da evidenziare l’avvicinamento di Cristian a Virginia (con tanto di bacio in esterna). Una scelta che manda su tutte le furie Valentina che non si rassegna a dover rimanere ‘in panchina’.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 16 novembre 2023

In arrivo la seconda sfilata di quest’edizione. Anche in questo caso, le protagoniste sono state le dame. Pochi giorni fa Gemma ha conosciuto Bruno, l’uomo che aveva iniziato a frequentare subito dopo la fine della sua conoscenza con Maurizio.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

TvBlog seguirà in diretta la puntata a partire dalle 14:45. Vi aspettiamo