Nuova puntata oggi, giovedì 14 dicembre 2023, con ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Cristian Forti, Brando e Ida Platano, tornata nel programma dopo la fine della sua relazione con Alessandro Vicinanza. Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani? Scopritelo -e seguite- insieme a noi l’appuntamento con il people show con la nostra diretta a partire dalle 14.45.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda mercoledì 13 dicembre 2023, Roberta e Alessandro raccontano la loro uscita insieme e i baci che ci sono stati. Ma la donna decide di chiudere la frequentazione quando il cavaliere ribadisce di voler dare il suo numero ad altre dame del parterre. Lei non ci sta e torna a sedersi, assicurando di aver messo un punto alla storia. Chiarimenti, invece, tra Silvio e Sabrina. Dopo un equivoco di disinteresse iniziale, la coppia ha confermato di voler continuare a conoscersi. Infine, Cristian ha discusso con Virginia e Valentina…

Uomini e Donne, Anticipazioni puntata 14 dicembre 2023

Ecco cosa accadrà nella prossima puntata. Ida è uscita con un nuovo pretendente, Ernesto, e ha passato una piacevole serata. Torna il sereno tra Marco Antonio ed Emanuela. Infine Brando, tornato in studio dopo essere stato positivo al COVID-19, è uscito in esterna con Raffaella e i due si sono baciati. In studio, Beatriz si è arrabbiata dopo aver saputo che Brando aveva l’occasione di fare una seconda esterna e non l’ha invitata.

Dove vederlo in tv e streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il dating show è visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata più volte, su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40), e su Canale 5, durante la notte.