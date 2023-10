Nuova puntata oggi, mercoledì 11 ottobre 2023, con ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Manuela Carriero, Cristian Forti e Brando. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Roberta Di Padua, Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Elio Servo, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani. Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani? Scopritelo -e seguite- insieme a noi l’appuntamento con il people show con la nostra diretta a partire dalle 14.45.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda martedì 10 ottobre 2023, Alessio continua le sue frequentazioni mentre Barbara vorrebbe maggiori segnali di interesse da parte dell’uomo e dell’altro cavaliere, Gianluca. Nel trono classico, Brando è andato a recuperare Raffaella che aveva lasciato lo studio, chiedendole di non lasciare il programma. Gero, infine, chiude la frequentazione con Angelica…

Uomini e Donne, Anticipazioni puntata 11 ottobre 2023

Nelle prossime puntate, scopriremo che Gemma e Maurizio sono in crisi. Nonostante abbiano trascorso altro tempo insieme, tra i due non c’è mai stato un bacio. E se prima, per la dama, questo non era un problema, ora la cosa inizia a pesare e non poco. E il cavaliere ammette che non è scattato qualcosa nei suoi confronti. Alessio, invece, decide di fermare la sua frequentazione con Claudia.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

TvBlog seguirà in diretta la puntata a partire dalle 14:45. Vi aspettiamo