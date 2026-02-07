Uomini e Donne anticipazioni prossima settimana, colpo di scena tra Elisabetta e Sebastiano

Lo scorso 2 febbraio 2026 si sono tenute le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne presso gli studi Elios di Roma. Le anticipazioni dicono che i telespettatori assisteranno presto a un vero colpo di scena tra Elisabetta e Sebastiano, che prenderanno entrambi una scelta importante.

Colpo di scena nello studio di Uomini e Donne

Ad anticipare qualche dettaglio in più è stato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che ha appunto fatto sapere cosa è successo nel Trono Over del dating show di Canale 5. Sebastiano Mignosa si era scontrato, nelle ultime settimane, con Elisabetta: la dama ha infatti ammesso di volere un’esclusiva, dato che il loro legame ha iniziato a prendere una piega più seria. Lui si è detto invece non del tutto sicuro della loro frequentazione e per questo ha dichiarato di voler comunque conoscere altre donne. Per questo motivo, Elisabetta ha scelto di chiudere il loro rapporto, sembrerebbe in modo definitivo.

Sabrina Zago ha invece assistito all’eliminazione a sorpresa di Carlo. Dopodiché la donna ha continuato a conoscere Nicola ed è sembrata essere molto interessata al cavaliere, anche se lui sta uscendo anche con la nuova dama Atlanta. Questo ha portato Sabrina ad arrabbiarsi, tanto da voler chiudere subito la conoscenza. Gemma Galgani ha invece eliminato Ciro dopo aver provato ad uscire con lui, mettendo fine alla frequentazione dopo circa una settimana.

Cosa è successo nel Trono Classico

Nel corso delle nuove registrazioni, ci sono stati anche dei colpi di scena nel trono Classico. Ciro Solimeno aveva ad esempio visto alzarsi quattro delle sue corteggiatrici, tanto che il tronista è andato a parlare con loro in camerino e in studio sono quindi tornate Elisa e Martina. Non sono invece state presenti Alessia Messina e Alessia Antonetti: Ciro ha però fatto sapere di voler andare a riprenderle.

L’altra tronista Sara Gaudenzi – originaria di Roma – è invece uscita con il suo nuovo corteggiatore Mattia. Alessio Rubeca, il corteggiatore amico di Ciro, non è stato invece presente nello studio di Uomini e Donne. Intanto Sara ha confessato di essersi trovata molto bene con Mattia, e pare che questa loro conoscenza sia iniziata nel migliore dei modi. Intanto è stato annunciato che la neo coppia del programma – quella formata da Cristiana Anania ed Ernesto Passaro – potrebbe presto sperimentare l’esperienza della convivenza. La loro storia d’amore, come anticipato da Lorenzo Pugnaloni, starebbe quindi procedendo a gonfie vele.