Uomini e Donne anticipazioni, news, rumours su trono over e possibili tronisti

E’ iniziato il countdown per le prime registrazioni della nuova edizione di ‘Uomini e Donne’ in partenza a metà settembre, alle 14:45, su Canale 5 con Maria De Filippi. In questi giorni, sul web, circolano le prime anticipazioni (vere o presunte) sugli scenari che potrebbero catturare l’attenzione del pubblico da casa.

In questo post, abbiamo raccolto una serie di suggestioni circolate sul web che potrebbero risultare più che un rumours.

Ad Uomini e Donne il ritorno di Ida Platano e Mario Cusitore?

Maria De Filippi, ospite di Rudy Zerbi a Radio Deejay, rispondendo una domanda di un ascoltatore, ha svelato, per la prima volta, un aspetto inedito della non coppia una volta spente le telecamere del programma:

“Mi sa che non ce la fa. Lui ci ha provato tanto, da quando è finito il programma è andato da lei tipo 4/5 volte ma lei resiste. Secondo me non ce la fa”.

Lo stesso speaker radiofonico, ospite di una diretta Instagram di Fralof insieme ad Ernesto Russo, si è sbilanciato sulla spinosa questione:

“Se non ce la faccio a conquistare Ida? Se l’ha detto Maria è legge, lei non sbaglia mai. Se ha detto che non ce la faccio è perché evidentemente non ne sono in grado. Il tatuaggio ce l’ho ancora, è un tatuaggio, non mi fa nessun effetto particolare. Sono sicuro che non riesco a conquistarla? Per la prima volta nella mia vita non so niente, ma ho sentito l’intervista che ha fatto Maria in radio e lei è la vita mia. Se ha questo sentore, se con l’esperienza e la conoscenza che ha Maria di Ida, probabilmente ha ragione. Avrei tantissime cose da dirle, ma non è questa la sede”.

I due protagonisti del trono over, a settembre, potrebbero ritrovarsi faccia a faccia per trovare l’amore.

Gemma Galgani di Uomini e Donne ha un fidanzato?

Il settimanale ‘Nuovo’ ha pizzicato la dama torinese in vacanza in Romagna con un misterioso cavaliere, un po’ più giovane di lei. Che si tratti solo di un amico o di un nuovo corteggiatore? Ed, in caso di conferma, questa notizia siglerebbe l’addio della donna dal programma?

Chi è la nuova tronista di Uomini e Donne?

Amedeo Venza, senza svelare troppi dettagli, ha acceso il gossip attorno all’identità della prossima tronista del dating show di Canale 5: “Le registrazioni partiranno il 28 agosto e tra i tronisti dovrebbe essere l’ex fidanzata di un noto e amato ex corteggiatore”. Segnalazione raccolta, tempo prima, da Deianira Marzano: “Deia ho uno scoop incredibile. La nuova tronista di Uomini e Donne è l’ex fidanzata di un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Lei ha fatto il colloquio a metà luglio a Roma, l’hanno vista agli Elios. Notizia sicura”.