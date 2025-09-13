Uomini e Donne, anticipazioni: Gloria in lacrime, Gemma fuori controllo, il tronista Flavio sotto attacco

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Gloria è scoppiata in lacrime, Gemma è fuori controllo, e Flavio ha subito più di un attacco.

Si è svolta nei giorni scorsi una nuova registrazione di Uomini e Donne, e secondo quanto ha riferito l’esperto tv Lorenzo Pugnaloni non sono mancati i colpi di scena. Diversi i momenti dedicati ad alcuni dei protagonisti del trono over e particolare attenzione è stata data al neo tronista Flavio Ubirti, che a quanto pare ha conquistato l’attenzione d’alcune corteggiatrici. Il giovane si è fatto notare nell’ultima edizione di Temptation Island e non solo per la sua palese bellezza. E’ infatti un ragazzo diretto, sincero e determinato, ma anche posato e difficilmente sopra le righe.

Le anticipazioni della nuova puntata del daytime di Maria De Filippi rivelano che Gloria Nicoletti, dama doc del trono over, è scoppiata in lacrime. La donna dopo aver ballato con un cavaliere è tornata al posto e si è messa a piangere. Per ora non sono stati rivelati i motivi che hanno causato la reazione inaspettata della donna, ma i rumors parlano di un atteggiamento poco rispettoso dell’uomo nei suoi confronti: “Gloria Nicoletti, invece, è scoppiata a piangere dopo aver ballato con Francesco: durante il ballo si sono detti delle cose (che non si sanno, al momento) e a lei non è piaciuto il modo con il quale il cavaliere si è posto nei suoi confronti…”

Debutto positivo anche per Gemma Galgani, che grazie alla neo frequentazione con il cavaliere Mario, è tornata al centro della scena. I due si stanno conoscendo e a quanto pare è scattato qualcosa, anche se l’uomo ha deciso di non dare l’esclusiva alla dama torinese. Mario infatti sta uscendo anche con Magda ed è apparso molto attratto da lei. Riuscirà Gemma a fare breccia nel cuore del cavaliere? Avrà la sua attenzione facendogli dimenticare l’altra dama? La frequentazione è appena cominciata e sicuramente non mancheranno i colpi di scena.

Uomini e Donne trono classico, Flavio “moscio”: l’attacco delle corteggiatrici

Riflettori puntati anche sul trono classico: Flavio Ubirti non ha ancora conquistato l’attenzione delle corteggiatrici, alcune delle quali lo hanno definito “moscio”. Un aggettivo che ha scosso l’ex tentatore, che ha fatto un simpatico omaggio a Sara che la scorsa settimana ha messo in evidenza il suo modo di fare decisamente sotto tono.

“Le regala un cuscino e un thermos per il caffè, poichè lei ha dato al tronista del ‘moscio’; dunque, per non addormentarsi ha avuto l’idea di portarle quelle cose…” Ha scritto Pugnaloni sui social facendo riferimento a quanto è successo tra i due protagonisti del trono classico. Anche Sara, un’altra corteggiatrice, ha avuto la stessa impressione della collega sul tronista. Certo è che Ubirti nelle prossime settimane dovrà farsi conoscere meglio.

Uomini e Donne, quando inizia lo storico daytime

La pausa estiva di Uomini e Donne sta per finire, il daytime di Maria De Filippi è prossimo al debutto. Le prime puntate sono state registrate tra fine Agosto e inizio Settembre e ora il format è prossimo a tornare in onda nella solita fascia oraria del primo pomeriggio di Canale 5. Uomini e Donne inizia Lunedì 22 Settembre, e le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena.

Come sempre ci saranno Tina Cipollari e Gianni Sperti nel ruolo di opinionisti e come rivelano le anticipazioni anche Gemma è stata confermata tra le dame del parterre femminile. Non è noto se ci saranno new entry, oltre alla presenza dei nuovi tronisti e corteggiatori.