Uomini e Donne anticipazioni: Gemma ha un nuovo amore, scatta il bacio. Chi è il cavaliere

Uomini e Donne è il dating show di Maria De Filippi che non passa mai di moda. Ogni volta, infatti, si arricchisce di nuove storie da raccontare al grande pubblico, che ormai da oltre 20 anni lo segue fedelmente.

Nel tempo, il trono è cambiato, si è evoluto e si è suddiviso in trono giovani e trono over. Nel trono giovani, i tronisti scelgono due persone con cui si trovano in maggiore sintonia, selezionandole dopo tot puntate tra vari corteggiatori/corteggiatrici, e le portano con loro fino alla fine del percorso, quando sarà d’obbligo fare una scelta.

Chi corteggia, alla fine, può tranquillamente dire “no” al/alla tronista, se ritiene che la persona non faccia al proprio caso. Il tronista, invece, se non ha una scelta, può riferirlo in redazione e non scegliere. Non si possono avere altre frequentazioni mentre si è sul trono o se si corteggia qualcuno.

Per ciò che concerne il trono over, chi partecipa può conoscere anche più persone, ma è fondamentale dirlo con sincerità, e dare aggiornamenti in merito. Non si possono avere relazioni di nascosto, e se si frequenta qualcuno fuori, bisogna riferirlo.

Negli anni, dalla fortunata trasmissione di Canale 5, sono uscite moltissime coppie che oggi sono sposate e hanno figli. Coppie che tuttora sono felici, e vivono serenamente la loro vita familiare. Altre, invece, si sono lasciate. Qualcun altro, invece, dopo molto tempo, è ancora in cerca del vero amore.

Per trovare l’amore, è fondamentale, nella vita come anche in un programma televisivo, essere realmente predisposti a trovarlo. La nostra disposizione, infatti, fa molto nell’approcciarsi a una relazione seria.

Uomini e Donne, Gemma e il bacio a un cavaliere

Gemma è un personaggio molto amato a Uomini e Donne, dama del parterre, ormai di diversi anni, e tuttora in cerca del vero amore.

Nel suo passato ci sono state relazioni che purtroppo, ogni volta che sembravano essere qualcosa di importante, si scioglievano come neve al sole. Basti pensare al famoso tira e molla tra Gemma e Giorgio Manetti, e da lì in poi, tutta una serie di conoscenze che non sono mai andate a buon fine.

Tuttavia, è giusto non perdere mai la speranza. Da quanto si apprende, nella registrazione del 7 aprile scorso, ci sarebbe stato un nuovo colpo di scena. A quanto pare, infatti, ci sarebbe stato un bacio inatteso tra Gemma e un misterioso cavaliere, che la donna sta frequentando. Al momento, non è ancora emerso il nome di questo spasimante, ma a quanto pare, questa volta le vibes sarebbero più che positive.

Pare, infatti, che entrambi sarebbero interessati a conoscersi meglio e a proseguire la propria conoscenza. Di certo, a breve ne sapremo di più, in merito.