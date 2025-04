Uomini e Donne, anticipazioni fino all’11 aprile: Damiano lascia il trono over, un famoso cavaliere arriva per Agnese

Il famoso dating show Uomini e Donne continua a sorprendere i telespettatori, che sono ogni volta sempre più curiosi su come andranno a finire le varie frequentazioni. In questa edizione, sta ad esempio catturando l’attenzione dei fan il trono di Gianmarco Steri, diventato appunto tronista dopo aver a lungo corteggiato la giovane Martina, che alla fine ha scelto il suo attuale fidanzato Ciro. In questi anni, si è tra l’altro fatto sempre più spazio il trono Over, al cui interno ci sono persone con un’età più avanzata e che non hanno mai smesso di credere nell’amore. Si possono così assistere alle diverse frequentazioni che hanno luogo durante la trasmissione e che non terminano tutte positivamente.

A fare il giro del web sono ora le anticipazioni sulle puntate che andranno in onda fino all’11 aprile. Le voci dicono che Damiano lascerà – forse per sempre – il Trono Over, ma soprattutto che arriverà un noto cavaliere per l’amatissima Agnese. Ci saranno quindi molti altri colpi di scena durante i prossimi episodi.

Le anticipazioni di Uomini e Donne: chi torna per Agnese

A svelare qualcosa in più su quello che succederà durante i prossimi episodi di Uomini e Donne è stato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che ha appunto fatto sapere – sul suo profilo social ufficiale – come si evolveranno le prossime vicende di Uomini e Donne. Ancora una volta, le storie d’amore pensate e immaginate dai protagonisti non si concretizzano sempre, tanto che molte frequentazioni finiscono negativamente. Questa edizione del dating show sta tra l’altro avendo in serbo per i telespettatori molte sorprese, e al centro di tutto questo c’è sempre l’amore e la bellezza del credere – nonostante tutto – nelle cose vere e pure.

Molto presto andrà in onda la puntata che è stata registrata lo scorso 24 marzo, quando i protagonisti sono stati le dame e i cavalieri del Trono Over. Ad esempio, ad avere molto più spazio al centro dello studio è stata Agnese De Pasquale. Per lei sarebbe arrivato un ex cavaliere molto famoso e che aveva già partecipato al programma in passato. Si tratta di Vincenzo La Scala, che ha avuto – qualche tempo fa – una conoscenza con Ilaria Volta. I due avevano anche lasciato il programma insieme ma la loro storia non era però finita positivamente. Agnese ha quindi svelato di conoscere già Vincenzo, dato che lui l’aveva contattata su Instagram.

Perché Damiano è andato via da Uomini e Donne

A lasciare per sempre lo studio di Uomini e Donne è stato inoltre Damiano Foti, il cavaliere che ha avviato – per un periodo – la conoscenza con Morena e Gloria, decidendo di concentrarsi su Flavia. Dopo le ultime critiche, l’uomo ha però scelto di lasciare definitivamente il programma. Pare inoltre che Luana stia continuando la frequentazione con Giovanni, ex fiamma di Francesca, e che abbia quindi chiuso il rapporto con Gabriele. In realtà non è scattato nulla tra di loro, ma c’è stato solo l’inizio di una bella amicizia. Pierpaolo avrebbe inoltre messo da parte la conoscenza con Margherita Aiello e starebbe adesso conoscendo Marilù, una nuova dama del parterre femminile.