Nuovo appuntamento in onda mercoledì 30 novembre 2022 con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.

Uomini e Donne, puntata 30 novembre 2022, dove eravamo rimasti

Nuovo appuntamento questa sera, 30 novembre 2022, con Uomini e Donne. Nella puntata di martedì, Riccardo e Gloria hanno raccontato di essersi nuovamente visti e che, per il momento, hanno scelto l’esclusiva per concentrarsi su loro due e capire che direzione prendere. Il cavaliere ha anche scelto di non far scendere una donna che si era presentata nel programma per lui. Gli opinionisti si sono dimostrati scettici riguardo a questa loro decisione. Stop alla frequentazione tra Paola e Alessandro mentre, in centro studio, si è seduto Biagio per parlare della sua ultima conoscenza…

Uomini e Donne, puntata 30 novembre 2022, anticipazioni

Nella puntata di Uomini e Donne di mercoledì 30 novembre 2022, si continuerà ad ascoltare le parole di Biagio nei confronti di Silvia. La loro frequentazione continuerà. Per quanto riguarda il trono classico, invece, Lavina è uscita con Alessio Campoli. Federico ha portato in esterna Alice ma tra di loro non c’è stato alcun bacio. Non è entrato, invece, Federico D.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

TvBlog seguirà in diretta la puntata a partire dalle 14:45