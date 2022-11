Nuovo appuntamento in onda oggi giovedì 1 dicembre con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.

Uomini e Donne, puntata 1 dicembre 2022, dove eravamo rimasti

Nella puntata di ieri: il cavaliere Biagio, tornato giusto qualche puntata fa in studio dopo una lunga assenza dal video, ha conosciuto Silvia ma lei non ha l’esclusiva. L’uomo non esclude di poter conoscere altre donne, al contrario Silvia afferma di non voler conoscere altri uomini del parterre e inizia a non fidarsi più di Biagio. Riccardo e Gloria si scontrano, lui dice che non c’è sentimento nei confronti della donna e che non gli darebbe fastidio se lei uscisse con un altro uomo. Desdemona interviene criticando Riccardo ed ha invitato Gloria a prendere le distanze da lui. Gloria afferma di trovarsi bene con Riccardo, ma di sentirsi infastidita se lui uscisse con un’altra.

La tronista Lavinia è andata in esterna con Alessio Campoli, non con Alessio Corvino (che ha comunque chiamato per venire in studio)

Uomini e Donne, puntata 1 dicembre 2022, anticipazioni

Prosegue e si conclude il discorso su Lavinia, Alessio Campoli e Alessio Corvino. Per quanto riguarda Federico Nicotera, il tronista ha portato in esterna Alice Barisciani ma il bacio non è scattato. In studio scintille tra Carola Carpanelli e Alice, intanto in studio Federico D. non è entrato.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

TvBlog seguirà in diretta la puntata a partire dalle 14:45