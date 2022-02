Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano e Alessandro Vicinanza ai ferri corti?

Negli scorsi giorni, si sono registrate le nuove puntate di ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, da lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5. Grazie alla sempre informata pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni che riguardano i protagonisti del programma pomeridiano Mediaset:

Ida Platano ed Alessandro Vicinanza non riescono a trovare un punto di incontro. L’imprenditore napoletano, nelle scorse puntate, aveva manifestato alcuni dubbi sulla lontananza geografica tra Brescia e Salerno per coltivare un sentimento destinato a durare nel tempo. Nell’ultimo appuntamento, la coppia sembra non aver appianato le divergenze di una settimana fa. L’intervento provvidenziale di Maria De Filippi ha messo nuovamente la parola fine agli attriti tra i due frequenti.

C’è stata anche un’accesa discussione tra Giuliana e Stefania.

Assente in puntata nuovamente Federica. La corteggiatrice di Matteo Ranieri era stata mandata a casa, pochi giorni fa, perché aveva la febbre. Prima di lasciare lo studio, però, la ragazza ha voluto far recapitare al tronista un messaggio molto dolce: