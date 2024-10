Uomini e Donne, la puntata di lunedì 7 ottobre 2024: cos’è successo oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, lunedì 7 ottobre 2024, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Michele Longobardi, Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli e Martina De Ioannon) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Mario Cusitore, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato, Alessio Pili Stella, Diego Tavani, Margherita Aiello, Morena Farfante, Alessia Rivolta e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda venerdì pomeriggio, abbiamo visto la prima sfilata di questa nuova edizione che ha visto protagoniste del dame del Trono Over che hanno sfilato sul tema Brivido caldo in una notte d’estate. La sfilata è stata vinta da Alessia, con Gemma che si è piazzata al secondo posto.

Ospite della puntata è stato Tony Renda di Temptation Island.

Subito dopo, abbiamo visto l’esterna di Francesca che ha scelto di incontrare contemporaneamente con Gabriel, Lorenzo, Gianmarco e Federico per parlare con loro e farsi conoscere meglio, dopo le difficoltà che ha avuto nelle esterne precedenti.

Uomini e Donne, puntata 7 ottobre 2024: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo la discussione tra Mario e Maura che ha deciso di tornare nel programma per conoscere l’ex corteggiatore di Ida.

Andrà in onda anche l’esterna tra Gemma e Valerio, a cui la dama ha deciso di dare una seconda opportunità.

Verranno trasmesse anche le esterne di Martina.

