Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna anche oggi, mercoledì 7 dicembre 2022, con un nuovo appuntamento, in onda su Canale 5 alle ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Dove eravamo rimasti: cos’è successo nella puntata di ieri

Nella puntata trasmessa ieri è tornata la sfilata per le dame del Trono Over. Tema portante: Un cocktail d’amore per te, molte delle dame si sono presentate con un outfit per alcune sensuale, per altre protagoniste elegante e per altre ancora ironico, rischiando persino di essere fuori luogo.

Tina e Gianni si sono scatenati nel commentare i voti dati dai cavalieri, in particolar modo scagliandosi contro Biagio “perché dà 10 alle donne a cui lascerà i numeri”.

La vincitrice di questa sfilata è stata Cristina.

Nel trono classico spazio per Federico. Il tronista ha scelto di andare in esterna con Alice, con lei si è confidato raccontando vicende personali che riguardano il suo passato. In studio Alice si commuove perché ha apprezzato il gesto e la fiducia da parte del ragazzo. Carola non è per nulla felice e ritiene a questo punto “inutile” la sua presenza nel programma, ma non cede.

Uomini e Donne, puntata 7 dicembre 2022, anticipazioni

Ida e Alessandro tornano in studio per raccontare come sta andando la loro storia a distanza di alcuni giorni dalla decisione di lasciare il programma insieme. Hanno trascorso una vacanza di tre giorni insieme. Gemma è uscita con il cavaliere Mario, ma in studio non mancheranno discussioni per dei retroscena.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Inoltre, su La5, a partire dalle ore 20, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.