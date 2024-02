Uomini e Donne, la puntata di lunedì 5 febbraio 2024: cos’è successo oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, lunedì 5 febbraio 2024, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Ida Platano e Brando Ephrikian) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Roberta Di Padua, Aurora Tropea, Alessandro Rausa, Cristina Tenuta, Silvio Venturato, Tiziana Riccardi, Gabriella La Torre, Alessandro Vicinanza, Asmaa Fares, Manuela P., Adriano Cicilano, Orfeo Goldin e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda venerdì scorso, abbiamo visto Alessandro e Maura, al centro studio, parlare dell’inizio della loro conoscenza. Alessandro, però, ha dichiarato di essere ancora interessato a Roberta.

Roberta, però, non si fida di Alessandro mentre Cristina l’ha accusato di perdere tempo con altre donne quando è interessato solo a Roberta. Mario, invece, teme che tra Ida e Alessandro ci sia ancora del coinvolgimento.

Ida (del Trono Over) e Luciano, invece, si sono seduti al centro studio ma la dama è tornata al suo posto dopo la decisione di Luciano di conoscere una donna giunta in studio per lui. Ida ha anche lasciato lo studio.

Uomini e Donne, puntata 5 febbraio 2024: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo Brando andare a riprendere Raffaella, che aveva lasciato lo studio al termine della precedente registrazione.

Barbara e Orfeo, invece, chiuderanno definitivamente la loro frequentazione.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Su Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

La puntata odierna va in onda in replica più volte su La5 e nel palinsesto notturno di Canale 5.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale, sempre dalle ore 14:45.