Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che andrà in onda anche oggi, mercoledì 5 aprile 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori di Canale 5 è sempre per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo visto la scelta di Lavinia Mauro.

Il percorso della tronista nel programma di Maria De Filippi è giunto al termine con la scelta di Alessio Corvino. Il corteggiatore le ha detto di sì. Alessio Corvino ha avuto la meglio su Alessio Campoli.

Nel corso della puntata, abbiamo visto vari filmati, alcuni dedicati ai migliori momenti che Lavinia ha vissuto con entrambi i corteggiatori e altri dedicati ai momenti di difficoltà che hanno caratterizzato il loro percorso.

Ospiti della puntata sono stati Federico e Carola e la madre di Lavinia.

Uomini e Donne, puntata 5 aprile 2023: anticipazioni

Nella puntata di oggi, vedremo l’esterna di Nicole con Cristian. La tronista verrà attaccata in studio da Roberta del Trono Over che avrà qualcosa da dire anche nei riguardi dei suoi corteggiatori.

Ospiti della puntata saranno Alessandro e Pamela, coppia uscita dal programma qualche settimana fa, che parleranno dei motivi che hanno portato il loro rapporto in crisi.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.