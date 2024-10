Oggi, mercoledì 30 ottobre 2024, a partire dalle ore 14:45, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, come sempre, gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti (sempre i più loquaci e necessari per tenere su le dinamiche del programma) e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Michele Longobardi, Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli e Martina De Ioannon) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Mario Cusitore, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato, Alessio Pili Stella, Diego Tavani, Margherita Aiello, Morena Farfante, Alessia Rivolta, Juri Carissimi, Andrea Magrini, Ilaria Volta e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, Gemma Galgani ha deciso di approfondire la conoscenza con un nuovo corteggiatore, tale Fabio C.,

Per quanto riguarda gli altri tronisti, Mario Cusitore sembra essere sempre più nell’occhio del ciclone. Ha rifiutato di conoscere altre dame venute per lui, ha detto di non voler continuare la frequentazione con Morena e di non voler perdere Margherita, ma l’interesse per quest’ultima sembra davvero minimo.

Uomini e Donne, puntata 30 ottobre 2024: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, dovremmo seguire gli sviluppi della conoscenza tra Gemma e Fabio C., per la gioia di Tina Cipollari. andati i loro primi ‘approcci’.

Mario Cusitore, invece, potrebbe dire addio sia a Morena che a Margherita.

Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, potrebbe essere la puntata giusta per ritrovare Barbara, una storica protagonista del programma, che ha deciso di chiudere con l’uomo che aveva conosciuto proprio nello studio di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

