Oggi, mercoledì 27 settembre 2023, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Brando Ephrikian, Cristian Forti e Manuela Carriero) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Roberta Di Padua, Aurora Tropea, Alessandro Rausa, Cristina Tenuta, Elio Servo, Silvio Venturato e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo visto Gero al centro studio davanti a Cristina e Angelica. Gero è uscito con entrambe, si è baciato con Angelica dopo una serata trascorsa insieme e anche con Cristina, la serata è andata bene. Angelica, però, si è lamentata del fatto di aver sentito Gero troppo distante e ha dichiarato anche di non essere contenta che frequenti un’altra donna.

I tronisti Cristian e Brando, invece, sono entrambi usciti con Beatrix. La corteggiatrice non ha ancora deciso a chi dichiararsi. Cristian, durante il confronto al centro studio, si è innervosito ed è tornato al suo posto.

Uomini e Donne, puntata 27 settembre 2023: anticipazioni

Nella puntata di oggi, vedremo Gemma, in studio, esternare la propria felicità dopo essere andata in Sardegna insieme a Maurizio.

Vedremo, inoltre, le esterne di Cristian con Virginia e di Manuela con Carlo.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, va in onda la replica della puntata odierna. La puntata viene replicata anche di notte, su Canale 5.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.