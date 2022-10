Lunedì 24 ottobre 2022, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, con le puntate in questione che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver e riprese da Novella 2000, un vecchio volto delle edizioni passate di Uomini e Donne è tornato nel programma.

Stiamo parlando di Antonella Perini, che fu tronista durante la stagione 2006/07. Antonella, al suo arrivo nel programma, ha già attirato le attenzioni di due protagonisti del Trono Over, Armando e Riccardo. Quest’ultimo ha anche ballato con lei.

Per quanto riguarda la frequentazione tra Ida e Alessandro, invece, durante la registrazione c’è stata una nuova discussione tra Ida e Roberta, a causa di una presunta intromissione di quest’ultima. Durante la registrazione, è stato trasmesso un filmato nel quale si vedono Roberta e Riccardo (ex di Ida) sparlare proprio di Ida e Alessandro.

Riccardo, successivamente, è entrato in studio per parlare di Gloria ma Ida ha quasi abbandonato lo studio, piangendo. Riccardo e Ida hanno avuto l’ennesima brutta discussione.

In questo frangente, Armando prima ha accusato Alessandro di non aver avuto reazioni e poi l’ha accusato di essere di nuovo improvvisamente interessato a Roberta. Alessandro è in attesa di vedere come Ida si comporterà, adesso, con Riccardo. Sia Roberta che Gloria, inoltre, sono convinte che tra Ida e Riccardo vi sia ancora un sentimento.

Pinuccia, invece, è uscita con Agostino ma hanno deciso di rimanere soltanto amici. L’altro Alessandro, il Cavaliere di 92 anni, si è sentito con Michela ma le cose non sono andate bene.

Gemma, invece, è uscita con un nuovo Cavaliere che, però, non ha incontrato i suoi gusti. A causa di ciò, Gemma ha litigato con i due opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, si è parlato solo di Federico N.. Il tronista, in studio, ha trattato Carola con freddezza e la corteggiatrice si è messa a piangere, arrivando sul punto di lasciare lo studio. Federico, infine, dopo una discussione, l’ha convinta a restare.