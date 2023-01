Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda anche oggi, mercoledì 25 gennaio 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori è, come sempre, su Canale 5 per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Lavinia Mauro e Federico Nicotera) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri, abbiamo visto l’esterna di Lavinia e Alessio Campoli, durante la quale c’è stato anche un bacio. Lavinia ha anche proseguito la discussione con Alessio Corvino.

Riccardo, invece, ha manifestato il proprio fastidio dopo aver visto Gloria ballare insieme ad Alessio.

Biagio, invece, parlando della sua frequentazione con Carla, ha discusso con Silvia, dandole della falsa e insinuando il dubbio che la dama prenda parte al programma per farsi pubblicità.

Uomini e Donne, puntata 25 gennaio 2023: anticipazioni

Nella puntata di oggi vedremo Alessandro al centro studio davanti a Gemma, Pamela e Paola. Pamela piangerà per lui mentre una battuta di Paola scatenerà delle polemiche.

Federico, invece, porterà in esterna Alice e le farà conoscere suo nonno. Riguardo Carola, invece, andrà in onda un loro confronto avvenuto al termine della scorsa registrazione. Anche in studio, Federico e Carola continueranno a discutere.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

