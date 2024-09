Oggi, martedì 24 settembre 2024, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo visto Gemma conoscere due uomini giunti in studio per lei e decidere di tenerne uno solo, Valerio di 60 anni.

Mario, ex corteggiatore di Ida nella scorsa edizione, invece, ha avuto un lungo confronto con Cristina. I due si sono sentiti durante l’estate tramite Ernesto ed erano sul punto di uscire insieme a cena, non in amicizia, ma Mario ha avuto un ripensamento all’ultimo minuto perché ancora coinvolto con Ida. Armando, ritornato nel programma, ha accusato Mario di aver preso in giro Ida per tutto questo tempo. A Mario, è stato proposto di rimanere nel programma ma si è mostrato indeciso.

Uomini e Donne, puntata 24 settembre 2024: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo la presentazione ufficiale di tre dei quattro tronisti di questa nuova edizione, Michele, Francesca e Alessio.

Ospiti di questa puntata, Alessandro e Maria Teresa, che saranno ospiti fissi anche di quest’edizione, e Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, coppia che si è formata l’anno scorso.

Aurora, invece, conoscerà un uomo che ha chiamato il programma per lei.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata in tempo reale, con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 14:45.