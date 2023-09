Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna oggi pomeriggio, giovedì 21 settembre 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori di Canale 5 è sempre a partire dalle ore 14:45.

In studio, ritroviamo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Manuela Carriero, Cristian Forti e Brando) oltre i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 20 settembre, Gemma ha raccontato della sua uscita con Maurizio, destando parecchie perplessità negli opinionisti e nelle dame presenti in studio. Il cavaliere, infatti, è stato accusato di non provare un vero interesse per la dama ma Gemma sembra convinta delle buone intenzioni dell’uomo. Inoltre abbiamo visto Beatrix, corteggiatrice, contesta dai due tronisti di questa prima parte di stagione, Cristian e Brando…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 21 settembre 2023

In questa puntata, dopo aver ascoltato Ida e Alessandro raccontare l’evoluzione positiva della loro storia d’amore, sono stati ospiti in studio anche Carola e Federico. Il tronista e la sua corteggiatrice, però, si sono lasciati dopo pochi mesi dalla scelta.

Federico ha raccontato che la relazione con Carola è durata circa due mesi, dopodiché, quest’ultima se n’è andata via improvvisamente. Federico ha provato a ricucire i rapporti con Carola, senza riuscirci. Carola ha giustificato il suo comportamento, dichiarando di essersi sentita oppressa da Federico.

