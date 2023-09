Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna oggi pomeriggio, mercoledì 20 settembre 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori di Canale 5 è sempre a partire dalle ore 14:45.

In studio, ritroviamo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Manuela Carriero, Cristian Forti e Brando) oltre i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda martedì 19 settembre, c’è stata un’accesa discussione tra Tina Cipollari ed Elio per un video dove il cavaliere parlava, con Aurora, dei due opinionisti, Tina e Gianni. In studio sono tornati Alessandro e Ida per aggiornare il pubblico sulla solo relazione, I due hanno fatto molte vacanze insieme, hanno festeggiato di 40 anni di Alessandro a New York e stanno pensando anche di andare a convivere. L’unico neo nel loro rapporto è quello legato, come sempre, dalla distanza.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi, 20 settembre 2023

Nella puntata in onda oggi, Gemma si siederà al centro studio e vedrà l’esterna con Maurizio, il cavaliere che sta frequentando. In studio, Maurizio ha attirato molte critiche: l’uomo, infatti, è stato accusato di non essere realmente interessato a Gemma al punto che anche Tina Cipollari ha preso le difese di quest’ultima. Previsto anche, nelle prossime puntate, il ritorno in studio di Federico e Carola che si sono lasciati pochi mesi dopo la scelta del ragazzo…

Dove vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.