Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che andrà in onda anche oggi, martedì 21 marzo 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori di Canale 5 è per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Lavinia Mauro, Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo visto Gemma discutere con Silvio al centro studio.

Nel corso di un’esterna organizzata da Gemma, è scattata una discussione in quanto Silvio non si sente desiderato a livello fisico. In studio, invece, Gemma ha dichiarato che vorrebbe più romanticismo da parte di Silvio.

Secondo gli opinionisti, le remore di Gemma sono dovute al suo scarso interesse nei confronti di Silvio. Quest’ultimo, invece, è parso intenzionato a chiudere la conoscenza. Gemma, in lacrime, ha dichiarato di essersi sentita ridicolizzata da Silvio.

A fine puntata, però, è arrivata la riappacificazione attraverso un ballo.

Uomini e Donne, puntata 21 marzo 2023: anticipazioni

Nella puntata di oggi, vedremo Lavinia che è uscita in esterna sia con Alessio Campoli che con Alessio Corvino.

In studio, si parlerà di una nuova segnalazione riguardante A. Corvino che sarebbe stato visto ad una festa di un suo amico dove era presente anche la sua ex. Per questo motivo, la tronista e A. Corvino discuteranno.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.