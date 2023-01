Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda anche oggi, venerdì 20 gennaio 2023, per l’ultima puntata di questa settimana. L’appuntamento per i telespettatori è, come sempre, su Canale 5 per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Lavinia Mauro e Federico Nicotera) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri, abbiamo visto Federico decidere di portare in esterna Carola, causando il disappunto di Alice.

Alessandro, invece, si è seduto al centro studio davanti a quattro donne: Gemma, Cristina, Pamela e Desdemona. Si sono scatenate diverse discussioni: Gemma ha discusso con Roberta e Paola, Armando si è scagliato contro Cristina, Alessandro S. ha avuto qualcosa da ridire su Desdemona e Alessandro.

Per quanto riguarda Armando, infine, anche la sua ultima frequentazione (con Andree) non è andata a buon fine. Armando è stato criticato in studio proprio per il fatto di non riuscire a trovare una donna adatta a lui, cercando un difetto in ogni donna che conosce.

Uomini e Donne, puntata 20 gennaio 2023: anticipazioni

In questa puntata, ci sarà il ritorno di Tina Cipollari, assente in queste puntate.

Per quanto riguarda il Trono Over, Riccardo e Gloria dichiareranno di aver trascorso il Capodanno insieme.

Alessandro, invece, si è seduto al centro studio davanti a ben 5 donne: Gemma, Paola, Desdemona, Cristina e Silvia.

Lavinia, invece, avrà un’accesa discussione con Alessio Corvino.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.