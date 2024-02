Uomini e Donne, la puntata di martedì 20 febbraio 2024: cos’è successo oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, martedì 20 febbraio 2024, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Ida Platano e Brando Ephrikian) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Alessandro Rausa, Cristina Tenuta, Silvio Venturato, Tiziana Riccardi, Gabriella La Torre, Asmaa Fares, Manuela P., Adriano Cicilano, Orfeo Goldin, Mario Verona, Luciano Bigotto, Maura Vitali, Ida Pavanelli, Sergio Castorina, Giancarlo P. e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo visto Ernesto prendere la decisione di continuare la frequentazione con Barbara dopo la loro prima uscita insieme. Ernesto, però, è interessato anche a Jessica.

Gemma, invece, è uscita in esterna con Giancarlo e la loro uscita è andata molto male. Giancarlo, infatti, ha dichiarato che una battuta di Tina Cipollari su Gemma, riguardante il fatto che lei abbia frequentato molti uomini, l’ha fatto stare male. Gemma si è offesa e la loro discussione è proseguita anche in studio. Giancarlo è stato criticato dagli opinionisti, da Ida Platano e da alcuni componenti del parterre.

È andata in onda, inoltre, anche l’esterna tra Ida Platano e Pierpaolo, che è andata molto bene.

Uomini e Donne, puntata 20 febbraio 2024: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo l’esterna di Brando con Beatriz che, in studio, discuterà nuovamente con Tina Cipollari e con Raffaella.

Ida e Luciano, invece, chiuderanno definitivamente la loro frequentazione.

Silvio, invece, conoscerà una donna giunta per in studio per lui.

