Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda anche oggi, giovedì 2 febbraio 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori è, come di consueto, su Canale 5 alle ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Lavinia Mauro, Federico Nicotera e Nicole Santinelli) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri, abbiamo visto l’esterna di Federico con Carola durante la quale si sono baciati.

In studio, il tronista ha discusso con Alice che ha accusato Federico di sminuirla, affermando anche di non sentirsi più compresa da lui.

Per quanto riguarda il Trono Over, invece, è proseguita la discussione tra Biagio e Carla. Biagio ha manifestato l’intenzione di continuare a frequentare Carla, non rinunciando, però, ad un’uscita con Clea. Carla, però, ha replicato, dicendo che se Biagio uscirà con altre donne, la loro frequentazione può ritenersi conclusa.

Uomini e Donne, puntata 2 febbraio 2023: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo Lavinia uscire in esterna con i suoi due corteggiatori, Alessio Corvino e Alessio Campoli. In studio, la tronista discuterà con entrambi.

Riccardo, invece, verrà attaccato in studio perché ha detto a Gloria, via telefono, di provare un sentimento per lei molto simile all’amore.

Biagio, infine, continuerà la sua discussione con Carla che dichiarerà di voler conoscere altri uomini, non escludendo, però, di tornare a frequentare Biagio.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.