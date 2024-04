Oggi, martedì 2 aprile 2024, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Ida Platano e Daniele Paudice) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Alessandro Rausa, Cristina Tenuta, Silvio Venturato, Tiziana Riccardi, Luciano Bigotto, Maura Vitali, Ida Pavanelli, Mario Verona e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda venerdì pomeriggio, abbiamo visto una discussione tra Barbara e Cristina e un’altra discussione tra Tiziana e Angelo.

Successivamente, è andata in onda l’esterna tra Ida e Mario che non è andata bene. Ida ha discusso con Mario anche in studio. È stata trasmessa anche l’esterna con Pierpaolo che, al contrario, è andata molto bene.

Daniele, invece, ha portato in esterna Gaia per la terza volta di fila. Il tronista, inoltre, ha chiesto alla redazione di chiamare Beatriz in studio con l’intenzione di invitarla a corteggiarlo nel suo trono. Beatriz, in studio, si è dichiarata non interessata.

Uomini e Donne, puntata 2 aprile 2024: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo Gemma decidere di troncare subito la frequentazione con Marco, l’ultimo cavaliere, molto più giovane di lei, giunto in studio per conoscerla, provocando le critiche di Tina Cipollari.

Andranno in onda, inoltre, le nuove esterne di Ida con Mario e Pierpaolo.

Daniele, invece, discuterà con Gaia a causa della sua decisione di invitare Beatriz nel suo trono.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale, con il consueto liveblogging, sempre dalle ore 14:45.