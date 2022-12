Uomini e Donne, anticipazioni puntata 19 dicembre 2022, diretta live dalle 14.45

Nuovo appuntamento in onda lunedì 19 dicembre 2022, con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto. Ultimi appuntamenti quelli di questa settimana con il programma condotto da Maria De Filippi che si fermerà mercoledì 21 dicembre prima della pausa natalizia. Appuntamento poi a gennaio con il people show.

Uomini e Donne, puntata 19 dicembre 2022, dove eravamo rimasti, anticipazioni

La precedente puntata di Uomini e Donne ha visto al centro studio Lavinia che è uscita con Alessio Corvino in una delicata esterna che ha commosso il pubblico presente in studio. La tronista ha scelto di non portare fuori Alessio Campoli per rispetto a quanto vissuto e per non vivere un’uscita solamente “in parte” con la mente e con il cuore. Gemma si è trovata a discutere con Mario, ex corteggiatore, che le ha scritto una lettera di scuse. Ma la mossa non ha convinto la dama. Il rapporto tra Riccardo e Gloria è interrotto dopo le titubanze dell’uomo nel continuare la frequentazione.

Uomini e Donne, puntata 19 dicembre 2022, anticipazioni

Dalle anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne, Mario sarà nuovamente criticato per un post pubblicato su Facebook con le scuse rivolte a Gemma. L’uomo ha poi conosciuto una dama ma la conoscenza si è subito interrotta. Gemma ha conosciuto un altro signore. Torna in studio Federico Dainese. Riccardo prova a parlare con Gloria ma la donna dice di avere un impegno e non si presenta all’incontro a sorpresa dei giorni scorsi.

