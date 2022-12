Nuovo appuntamento in onda oggi venerdì 16 dicembre 2022 con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.

Uomini e Donne puntata 16 dicembre 2022, anticipazioni, dove siamo rimasti

Il cavaliere Giuseppe si è ritrovato impantanato in un triangolo. Curioso della conoscenza di Silvia (che intanto ha rotto con Biagio) perché Torinese, Daniela (che usciva con Giuseppe) si è sentita di troppo ed è per questo che – delusa – ha deciso di lasciare strada libera alla dama con non poche polemiche. Armando Incarnato ha deciso di conoscere due donne arrivate per lui.

Per il trono classico: Federico ha portato in esterna Carola, ma una volta ritrovati in studio tra i due è di nuovo tensione. A Federico sono state inviate delle foto nella quale Carola sponsorizza prodotti sul suo Instagram, al tronista non piacciono questi atteggiamenti da “fashion blogger” come da lui detto e dubita dell’atteggiamento della ragazza.

Uomini e Donne puntata 16 dicembre 2022, anticipazioni

La puntata si aprirà ancora con Federico e Carola nel pieno della discussione. Ma ci sarà spazio anche per l’altra corteggiatrice, Alice. La ragazza sarebbe dovuta andare in esterna, ma ha deciso di non presentarsi. Nonostante ciò Federico decide di ballare con Alice. Carola non la prenderà affatto bene. Lavinia è uscita in esterna con Alessio Corvino: la loro esterna è stata realizzata a Caserta ed è stata molto apprezzata, mentre con Alessio Campoli, invece, Lavinia ha deciso di non uscire.

Dove seguire Uomini e Donne in tv e streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5, ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming su Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni giorno, a partire dalle ore 19:40.

Sul sito di Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Altri contenuti riguardanti il programma, infine, sono disponibili sempre su Witty Tv.