Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che andrà in onda anche oggi, venerdì 14 aprile 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori di Canale 5, come di consueto, è per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo visto Armando sedersi al centro studio insieme a Maria De Filippi e Gianni Sperti, dopo i fatti andati in onda nella puntata di lunedì, durante la quale il cavaliere, accusato da Aurora di avere un manager e di avere fatto provini per altri programmi, ha lasciato lo studio.

Durante il confronto con Sperti, quest’ultimo ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni sul fatto che Armando abbia una fidanzata fuori dal programma. Aurora ha ribadito quanto detto durante la puntata di lunedì mentre Armando ha dichiarato di essere pronto a lasciare il programma nel caso ci nutrissero ancora dubbi su di lui.

Durante la puntata di ieri, inoltre, abbiamo visto anche le esterne di Luca.

Uomini e Donne, puntata 14 aprile 2023: anticipazioni

Nella puntata di oggi, vedremo una nuova discussione riguardante Nicole e Andrea e il famoso caso del bigliettino che il corteggiatore le ha passato di nascosto durante un ballo.

Tiziana e Alberto, invece, decideranno di lasciare insieme il programma.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.