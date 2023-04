Nuovo appuntamento oggi, giovedì 13 aprile 2023, con Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda con una nuova puntata a partire dalle 14.45 circa. In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Ad inizio settimana è andato in onda l’uscita dallo studio di Armando dopo le accuse, da parte di Aurora, nei confronti dell’uomo che, all’esterno, avrebbe un manager. Tutto questo è accaduto dopo un duro scontro con Gianni Sperti, da tempo in rapporti tesi con il cavaliere del trono Over. Per quanto riguarda il trono classico, invece, diverbio tra Nicole e Roberta di Padua. Ma ad attirare le critiche verso la tronista, un bigliettino scambiato tra lei e Andrea, corteggiatore. Il ragazzo, di nascosto, glielo ha passato mentre ballavano in studio. I due, al centro di polemiche, hanno provato più volte a minimizzare quanto accaduto…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 aprile 2023

In base alle anticipazioni, Luca decide di eliminare una corteggiatrice in studio per lui. Nicole e Andrea vengono nuovamente criticati per la storia del bigliettino e, secondo Gianni, hanno un accordo. Armando torna e parla a Maria e Gianni negando di avere un manager che lo segue fuori.,.

