Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che andrà in onda anche oggi, lunedì 13 marzo 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori di Canale 5 è per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Lavinia Mauro, Federico Nicotera, Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda venerdì, abbiamo visto Gemma parlare della sua frequentazione con Silvio. Gemma ha dichiarato di essere un po’ bloccata perché la loro conoscenza, fino ad ora, è totalmente proiettata verso la fisicità.

Gemma ha rimproverato Silvio per il fatto di aver usato espressioni troppo esplicite nei suoi riguardi. Secondo Tina Cipollari, Gemma non è realmente interessata all’uomo. Gemma è stata anche criticata da Paola con cui c’è stata l’ennesima discussione.

Uomini e Donne, puntata 13 marzo 2023: anticipazioni

Nella puntata di oggi, vedremo Riccardo sedersi al centro studio davanti a Roberta. Riccardo le chiederà di riprendere la loro frequentazione ma Roberta gli darà una risposta negativa. Roberta, inoltre, è uscita a cena con un cavaliere ma la loro serata non è andata bene.

Roberta ha anche discusso nuovamente con la tronista Nicole sempre a causa di Andrea che Roberta ha invitato a ballare, ricevendo un no da parte del corteggiatore.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.